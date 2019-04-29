Азербайджанцев призвали инвестировать в Хорватию
Хорватия открыта для азербайджанских инвестиций. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала вице-премьер Хорватии, министр иностранных и европейских дел Мария Бурич на азербайджано-хорватском бизнес-форуме в Баку.
По ее словам, среди преимуществ инвестировать в Хорватию можно назвать низкую налоговую нагрузку, развитую систему грузоперевозок и наличие высококвалифицированных кадров в различных сферах. Бурич добавила, что в Хорватии сформировалась благоприятная бизнес-среда.
Говоря об отношениях с Азербайджаном, вице-премьер отметила высокий уровень развития сотрудничества в экономической сфере. Она напомнила, что в 2013 году был подписан документ о стратегическом партнерстве, между сторонами также подписано соглашение об экономическом сотрудничестве.
Бурич также высоко оценила темпы развития Азербайджана, отметив, что каждый побывавший в стране становится свидетелем ее развития.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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