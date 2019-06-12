В январе-мае 2019 года поставки азербайджанского газа с месторождения "Шах Дениз" в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) составили 790 миллионов кубометров. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на госкомпанию SOCAR.

В сообщении отмечается, что 12 июня исполняется год со дня ввода в эксплуатацию газопровода TANAP, являющегося одним из сегментов "Южного газового коридора" (ЮГК).

Ранее глава компании SOCAR Turkiye Enenrji Заур Гахраманова сказал, что за 2019 год поставки газа по TANAP предусмотрены в объеме трех миллиардов кубометров, с 2020 года ежегодный объем поставок составит шесть миллиардов кубометров.

Отметим, что на востоке TANAP соединен с расширенным Южно-Кавказским газопроводом, который берет начало на Сангачальском газовом терминале недалеко от Баку.

После ввода в строй второй очереди TANAP от Эскишехир до греческой границы, он будет соединен со строящимся Трансадриатическим газопроводом (TAP), по которому начнутся поставки шахденизского газа в Европу.

Все три линии - части проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP в 2020 году газ начнет поступать в Европу.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

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