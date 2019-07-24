Проект Всемирного банка "Поддержка занятости в Азербайджане" окажет содействие расширению программы самозанятости. Привлечение безработных к самозанятости обеспечит им выход на формальный рынок труда и плодотворную деятельность.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сказано в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в ходе встречи с миссией предварительной оценки по проекту Всемирного банка "Поддержка занятости в Азербайджане".

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев сообщил, что одним из направлений социально-экономической политики Президента Ильхама Алиева является увеличение возможностей эффективной занятости населения страны. Он подчеркнул, что программа самозанятости, осуществляемая согласно поручению главы государства, расширяется с каждым годом и имеет важное значение с точки зрения участия в малом бизнесе, в особенности для граждан из социально уязвимых групп населения.

Говоря о сотрудничестве между Всемирным банком и Азербайджаном, министр сказал, что проект "Поддержка занятости в Азербайджане" создает условия для продолжения этого сотрудничества еще в одной сфере. Бабаев отметил важность проекта, с точки зрения расширения программы самозанятости, а также изучения передового международного опыта в этой сфере, повышения потенциала профессиональных центров обучения при министерстве и других направлениях.

Руководитель предварительной оценочной миссии, ведущий экономист Шандор Карачони сообщил о подготовительной работе по исполнению проекта.

Проект окажет поддержку в выборе направлений самозанятости по экономическим направлениям на основе изучения рынка труда, определения возможностей безработных участвовать в проекте самозанятости, подготовке программ обучения и их организации, и в некоторых других направлениях.

В ходе встречи были высказаны первичные оценочные суждения в рамках проекта, обсуждены, в числе прочих вопросов, запланированные поэтапные и подготовительные работы, управленческая практика в этой сфере.

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