Азиатский банк развития (АБР) выделит Азербайджану кредиты на сумму 295 миллионов долларов в 2020-2022 годах. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на трехлетний бизнес-план по Азербайджану.

Согласно плану, АБР будет кредитовать, в основном, проекты обеспечения макроэкономической устойчивости и повышения эффективности государственного управления, улучшения инфраструктуры, поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), развитие небанковских кредитных институтов.

В отчетный период АБР также окажет Азербайджану техническую помощь на сумму 5,8 миллиона долларов.

Кроме этого, банк может в 2022 году предоставить Азербайджану кредитные ресурсы еще на 450 миллионов долларов на четыре проекта в сферах энергетики, образования, улучшения инфраструктуры и повышения эффективности государственного управления.

Отметим, что Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

Членами, учрежденного в 1966 году АБР, являются 67 стран, включая 48 региональных и 19 нерегиональных стран. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!