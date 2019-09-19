Очередной важный шаг по развитию туризма в Азербайджане
Сегодня на встрече с членами организации Альянс индустрии деловых мероприятий Государственного агентства по туризму Азербайджана было принято решение о создании рабочей группы.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство, на предварительном этапе рабочая группа в составе десяти представителей будет осуществлять поддержку созданию новых продуктов делового туризма, передает Day.Az.
Выступивший на мероприятии австрийский эксперт в сфере деловых мероприятий Иво Франшитц отметил, что совместная и скоординированная деятельность между членами, правильное использование внутренних ресурсов увеличит число посещающих Азербайджан с деловыми намерениями.
Напомним, что Альянс индустрии деловых мероприятий был официально представлен 11 июля.
Целью создания Альянса является организация и проведение в Азербайджане международных конгрессов, конференций, форумов и бизнес-встреч.
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