Ралли на рынке нефти прервалось. Бурный рост котировок сменился обвальным падением после выхода сообщений о том, что страны ОПЕК+ не будут настаивать на усилении сокращения добычи на встрече в Вене 5-6 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Данное сообщение со ссылкой на источники распространило агенство Bloomberg. Реакция была незамедлительной. Буквально за считанные минуты стоимость барреля марки Brent опустилась с $63,30 центов до $61,50.



Стоит сказать, что в среду на рынках вообще было жарко, а на нефтяном особенно. Котировки демонстрировали широкий диапазон колебаний.



Вместе с тем, уже сейчас цены на нефть находятся ниже, чем требуется многим участникам сделки для балансировки бюджета. А учитывая тот факт, что в первой половине года ожидается избыток предложения, цены могут уйти еще ниже.



Также на динамику цен черного золота повлияла статистика по запасам от Минэнерго США. Вторую неделю подряд коммерческие запасы сырой нефти демонстрируют значительный рост - на этот раз почти на 9 миллионов баррелей. Правда, запасы нефтепродуктов снижаются уже шестую неделю подряд.

При этом добыча в Штатах остается вблизи максимальных значений за всю историю, несмотря на символическое снижение за прошедшую неделю.

Напомним также, ранее на этой неделе стало известно, что США впервые за четыре десятилетия стали нетто экспортером нефти, продолжая отвоевывать долю рынка у стран ОПЕК.





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