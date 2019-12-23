Сегодня на скоростной магистрали Тбилиси-Себаки-Леселидзе вблизи города Теркола состоялось торжественное открытие нового многофункционального комплекса SOCAR Georgia Petroleum, передает Day.Az со ссылкой на госнефтекомпанию SOCAR.

"В церемонии открытия приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили, министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава", - отмечается в сообщении.

Среди участников мероприятия также были другие представители правительства Грузии и официальные лица SOCAR, посольства Азербайджана в Грузии и СМИ.

С вступительной речью выступил директор SOCAR Georgia Petroleum Леван Гиоргадзе. После торжественного открытия для гостей была организована экскурсия по комплексу.

Как было отмечено в сообщении, помимо автозаправочной станции (АЗС), в новый многофункциональный комплекс входят детская развлекательная зона с игровыми автоматами, кафе-маркет Way Mart, объекты питания Dunkin Donuts и Wendy's, аптечная сеть GPC, магазин Khareba. Также на территории комплекса установлены приборы для энергоснабжения электромобилей.

Это третий по счету многофункциональный комплекс SOCAR Georgia Petroleum. Первый такой комплекс расположен в Урбниси (автобан Гори), второй - в городе Рустави.

Отметим, что госнефтекомпания SOCAR нацелена на предоставление высококачественных услуг клиентам сети автозаправочных станций в различных странах.