https://news.day.az/economy/1197304.html Общественный совет при Агентстве по развитию МСБ Азербайджана обсудил вопросы пищевого бизнеса - ФОТО

Общественный совет при Агентстве по развитию МСБ Азербайджана обсудил вопросы пищевого бизнеса - ФОТО

Экономика, 26 января 2020 18:23 579

Общественный совет при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана сегодня провел первый в 2020 году форум, посвященный пищевому бизнесу. Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу Агентства, передает Day.Az.

В мероприятии, организованном на тему "Форум пищевого бизнеса: текущая ситуация и перспективы", приняли участие представители Агентства по развитию МСБ, министерства сельского хозяйства и других государственных структур, а также субъекты предпринимательства в пищевом секторе.

На мероприятии обсуждались актуальные вопросы в пищевом секторе, изменения, внесенные в законодательство в этой сфере, сотрудничество между государственными и частными структурами. Также были даны ответы на вопросы, интересующие предпринимателей, выслушаны предложения бизнес-субъектов.

На форуме было отмечено, что прозвучавшие мнения, заключения и решения будут доведены до внимания соответствующих структур.

Председатель правления Агентства Орхан Мамедов отметил, что в пищевом секторе работает много предпринимателей. Только в 2019 году в этой сфере регистрацию прошли свыше 10 тысяч субъектов предпринимательства. Правильная и эффективная организация бизнеса в данной сфере очень важна с точки зрения обеспечения пищевой безопасности.

По его словам, для эффективной организации бизнеса в пищевом секторе необходимо повысить умения и навыки объектов МСБ, расширить охват просветительских мер, усилить внимание в сфере продажи и логистики пищевой продукции местного производства, поощрять механизмы государственной поддержки.

В своих выступлениях замминистра сельского хозяйства Эльчин Зейналов и зампредседателя Агентства пищевой безопасности Руфат Рустамзаде отметили, что пищевая сфера является одним из приоритетных направлений ненефтяного сектора, проинформировали о мерах, предпринятых в последнее время в этой области, поправках, внесенных в законодательство, а также проектах.

Председатель Общественного совета при Агентстве по развитию МСБ Фархад Гарашев в своем выступлении проинформировал о деятельности Общественного совета, целях проведения форума.

Было отмечено, что систематически проводятся мероприятия в трехстороннем формате - с участием объектов МСБ, соответствующих государственных структур и институтов гражданского общества. В 2019 году при организации Общественного совета при Агентстве по развитию МСБ были проведены шесть форумов на различные темы, и организация подобных мероприятий продолжится и в 2020 году.

На мероприятии были продемонстрированы видеоматериалы Агентства МСБ о механизмах поддержки микро-, малого и среднего предпринимательства.

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