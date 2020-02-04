https://news.day.az/economy/1199924.html Обнародован объем добытой в Азербайджане нефти за последние пять лет
Обнародован объем добытой в Азербайджане нефти за последние пять лет
За последние пять лет (в 2015-2019 годах) в Азербайджане добыто более 197,77 млн. тонн нефти.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, произведенным на основании данных Государственного комитета по статистике, самый высокий показатель нефтедобычи был отмечен в 2015 году и составил 41,69 млн. тонн, а самый низкий в 2019 году - 37,52 млн. тонн.
Согласно подсчетам, с 2015 по 2019 год добыча нефти в Азербайджане уменьшилась на 10%.
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