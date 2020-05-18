Азербайджанские аналитики сделали прогноз по ценам на нефть

Растущие ожидания подъема спроса на нефть в мировой экономике приводят к росту цен на Brent, которая в настоящее время имеет поддержку на уровне 31 доллар за баррель и может достичь 40 долларов за баррель.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Аналитики отмечают, что тенденция роста цен продолжится.

В центре внимания трейдеров находятся показатели по запасам нефти и бензина в США, которые будут опубликованы в среду в 18:30 по бакинскому времени

Аналитики InvestAZ представили также данные о ситуации на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

После устранения факторов, влияющих на рост рисков в мировой экономике в последние месяцы, динамика ослабления евро на международных валютных биржах, также понизилась и валюта в настоящее время имеет поддержку на уровне выше 1,08 доллара.

Важные фундаментальные показатели по промышленным и сервисным секторам еврозоны, которые будут объявлены на этой неделе, также могут привести к подъему курса.

Британский фунт стерлингов

Динамика понижения GBP/USD достигнув 1,19 доллара за фунт, может ослабнуть на фоне ключевых показателей, связанных с секторами промышленности и услуг, которые будут раскрыты на этой неделе.

В центре внимания инвесторов также находятся переговоры с Европейским Союзом на фоне экономического соглашения Брексита

Турецкая лира

Снижение курса USD/TRY, наблюдаемое в течение последних недель, продолжается и может углубиться до 6.77 турецких лир за доллар.

С большим интересом ожидается и процентное решение Центрального банка Турции, которое будет опубликовано в четверг в 15:00 по бакинскому времени.

Золото

Течение в мире экономического кризиса приводит к тому, что спрос на золото на рынках цветных металлов разбавляется предложением, вызывая сопротивление на отметке в 1700 долларов за унцию (54,7 доллара/грамм). В ближайшей перспективе рост цены за унцию ожидается до отметки в 1651 доллар (53,1 доллара за грамм).

Цены на золото на биржах цветных металлов продолжают расти, и таким образом, цена за унцию может также достичь1780 долларов (57,2 доллара за грамм) и 1796 долларов (57,7 доллара за грамм).

Внимание: Вышеизложенные данные носят исключительно рекомендательный характер. Операции по этому виду деятельности входят в группу высокого риска, и ЗАО InvestAz, исходя из вышесказанного, не несет никаких обязательств по осуществляемым инвестиционным операциям.