Если будут введены ограничения, то могут снова выплачивать пособие в 190 манатов?

"Выплата единовременного пособия в размере 190 манатов была предусмотрена в апреле и мае".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что если будут введены ограничения, то выплата единовременного пособия в размере 190 манатов вновь может стать актуальной.