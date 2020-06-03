https://news.day.az/economy/1241090.html Если будут введены ограничения, то могут снова выплачивать пособие в 190 манатов? - Отвечает Кабмин
Если будут введены ограничения, то могут снова выплачивать пособие в 190 манатов? - Отвечает Кабмин
"Выплата единовременного пособия в размере 190 манатов была предусмотрена в апреле и мае".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.
Он отметил, что если будут введены ограничения, то выплата единовременного пособия в размере 190 манатов вновь может стать актуальной.
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