Эльшад Мамедов: Экономика Азербайджана сохранит позитивную динамику - несмотря ни на какой кризис

Проведенное под руководством Президента Ильхама Алиева заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам, продемонстрировало, что, несмотря на весьма значительные внешнеэкономические вызовы и шоки, ситуация находится в контролируемом формате. Те меры, которые были приняты главой государства по сохранению устойчивости азербайджанской экономики, дают свои позитивные результаты.

Об этом сказал Day.Az экономист, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

По его словам, в исполнении бюджета ощутимых проблем не наблюдается. Кроме того, достаточно позитивная картина в осуществлении фискальной политики, по сборам как по линии налоговой службы Минэкономики, так и по линии Госкомтаможни.

"Как известно, основная часть доходных статей бюджета связана с трансфертом из Государственного нефтяного фонда, а фонд выполняет обязательства по бюджету. По расходным статьям, как указал Президент Ильхам Алиев, в первую очередь, необходимо сохранить приоритет социальных программ. Более того, глава государства дал поручение готовить бюджет на последующие два года также в социально ориентированном формате. Это очень важно, так как общемировые тренды свидетельствуют о том, что реализация социально ориентированного бюджета предоставляет государству серьезные конкурентные преимущества, как с точки зрения реализации социальной политики, так и по макроэкономическому управлению в целом", - сказал экономист.

Реализация социально ориентированного бюджета - это очень важный момент, считает наш собеседник. Поручение, данное в этом плане главой государства, позволяет говорить о том, что социальная направленность макроэкономической ситуации в Азербайджане устойчива, и это очень позитивный момент.

Как отметил Эльшад Мамедов, несмотря на то, что в первые месяцы текущего года был зафиксирован рост макроэкономических показателей, под давлением внешнеэкономических факторов с мая-июня наблюдаются признаки рецессии. Но вместе с тем, по целому ряду направлений сохраняется в целом позитивная динамика.

"Президент Ильхам Алиев отметил на совещании, что допустим пересмотр определенных параметров бюджета. И в первую очередь это касается государственных капитальных вложений, расходов на госаппарат и государственное управление. Вместе с тем, выпадающие государственные инвестиции должны быть компенсированы за счет прироста частных инвестиций. И в этой связи по поручению главы государства проведена работа по оздоровлению банковского сектора, увеличению в активах банков бизнес-кредитования, что крайне важно с точки зрения устойчивости и сбалансированности как на финансовом рынке, так и в экономике страны в целом.

Кроме того, наблюдавшаяся в прошлом году позитивная динамика по фискальным сборам сохранилась и в этом году. Это результат деятельности фискальных органов, в первую очередь, министерства экономики и Государственного таможенного комитета.

Хочу подчеркнуть, что в целом ситуация в социально-экономическом развитии страны говорит о том, что те меры и институциональные преобразования, которые были приняты руководством страны в прошлом году, сегодня показывают свою экономическую эффективность. В целом ситуация в экономике остается управляемой, динамика позволяет говорить о том, что принятые на уровне главы государства решения были точными и адекватными имеющимся вызовам", - сказал профессор UNEC.

Лейла Таривердиева