Влияние смягчения карантина на отели в Азербайджане

Недавнее смягчение карантина в Азербайджане внесло оживление в деятельность отелей.

Об этом в четверг сказал Trend эксперт в сфере туризма Рашад Гянджалиев.

По его словам, некоторые отели долгое время оставались без постояльцев, но их деятельность ожила вследствие недавних послаблений.

"В большинстве своем это отели на первой линии пляжа Шыхов. В период ужесточенного карантина в этих отелях было очень мало посетителей. Отели возобновили работу пятого августа, после того как было разрешено посещать пляжи. Уже есть такие клиенты, которые едут в отели первой линии, чтобы провести выходные у моря. Помимо этого, с 18 августа ресторанам и кафе разрешили принимать посетителей на открытом воздухе, что в свою очередь, положительно сказалось на деятельности отелей", - отметил Гянджалиев.

Он подчеркнул, что есть отели, которые прекратили работу, так как не могли работать по своему профилю.

"К примеру, в столице Баку есть отели, куда клиенты приезжали только ради бассейнов и водных аттракционов. Как известно, бассейны и водные аттракционы в стране закрыты, в связи с этим такие отели прекратили свою деятельность", - добавил Рашад Гянджалиев.