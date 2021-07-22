Новые транспортные коридоры изменят транзитные реалии на Кавказе и за его пределами

Строительство новых железнодорожных и автомобильных транспортных коридоров в сочетании с восстановлением ранее существовавших маршрутов приведет к формированию новых транзитных реалий на Кавказе и за его пределами, сказал Trend генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (WCO) Кунио Микурия, передает Day.Az.

"Регион благодаря своей транзитной роли получит возможность еще больше диверсифицировать транспортное сообщение с мировыми рынками.

В 2006 году Азербайджан присоединился к Международной конвенции WCO по упрощению и гармонизации таможенных процедур (с поправками), известной как пересмотренная Киотская конвенция, которая является планом современных и эффективных таможенных процедур в XXI веке. Благодаря присоединению к данной конвенции и участию в программе контроля контейнеров азербайджанская таможня продемонстрировала приверженность Баку дальнейшему совершенствованию, упрощению и модернизации таможенных услуг, что, несомненно, является ключевым элементом для развития и упрощения международной торговли. Считаем, что азербайджанская таможня сможет внести значительный вклад в бесперебойное функционирование транзитных коридоров", - сказал Микурия.

По его словам, в течение последних двух лет (2019-2021 годы) Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана в качестве заместителя председателя WCO представлял таможенные администрации европейского региона в различных рабочих органах организации.

"Несколько региональных структур WCO (Региональное бюро по наращиванию потенциала для европейского региона, Региональный кинологический центр и Региональный учебный центр) находятся в Азербайджане. Некоторые международные мероприятия, организованные WCO и ГТК, успешно прошли в Азербайджане. WCO в дальнейшем продолжит поддерживать ГТК в его усилиях по модернизации, а также извлекать пользу из вклада азербайджанской таможни в деятельность различных рабочих органов Всемирной таможенной организации", - отметил генсек.