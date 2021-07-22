Бакинский порт играет важную роль в транспортировке грузов между странами Европы и ЦА

Бакинский международный морской торговый порт играет важную роль в транспортировке грузов между странами Европы и Центральной Азии.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов в ходе встречи с послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком.

По его словам, максимальная пропускная способность порта на сегодня составляет 15 миллионов тонн в год и 100 тысяч TEU-контейнеров.

Зиядов отметил, что при достижении уровня ежегодной перевалки грузов в 10-12 миллионов тонн планируется перейти ко второй фазе и расширить мощность перевалки до 25 миллионов тонн в год и 500 тысяч контейнеров. Отметим, что в настоящее время порт использует лишь половину возможного потенциала перевалки.

"До конца следующего года планируется ввести в эксплуатацию новый терминал минеральных удобрений, пропускная способность которого составит 2,5 миллиона тонн в год. Запуск этого терминала значительно увеличит объем перевалки данной продукции, перевозимой транзитом через Бакинский порт из стран Центральной Азии", - сказал гендиректор порта.