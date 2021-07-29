Обладатели TamKart вновь получают уникальную возможность от АВВ. Теперь при совершении покупок в партнерских точках Банка с картой TamKart оплата будет производится на срок до 24 месяцев в рассрочку.

TamKart - это двойная карта, сочетающая в себе как дебетовую, так и кредитную функции. Главное преимущество в том, что клиентам доступна скидка не менее 2% на оплату. Каждый покупатель, совершающий платежи с помощью этих карт, получает определенную часть потраченных денег обратно на карточный счет в конце месяца.

Cеть партнеров TamKart постоянно расширяется и включает в себя различные торговые и сервисные объекты. Полный список партнеров можно найти здесь.

За услуги обналичивания и SMS-оповещения по дебетовым картам плата не взимается. Владельцам TamKart Visa Platinum и Premium также доступны бесплатно такие услуги, как Chatbot Concierge, Fastline, Lounge Key, страхование и др. Получить более подробную информацию о продукте и заказать карту онлайн можно, перейдя по ссылке.

Информацию о продуктах и услугах АВВ, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.