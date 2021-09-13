ОПЕК не изменила свой прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не изменила свой среднесуточный прогноз по добыче нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2021-2022 годы.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

Согласно отчету, в 2021 году в Азербайджане среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов будет на уровне 750 тыс. баррелей, что равнозначно предыдущему прогнозу.

По прогнозу ОПЕК, в 2022 году указанный показатель будет на уровне 820 тыс. баррелей (это равнозначно августовскому прогнозу).

В 2020 году в Азербайджане среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов была на уровне 730 тыс. баррелей. Это на 60 тыс. баррелей меньше по сравнению с показателем 2019 года.