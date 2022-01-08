Инфляция в мире: почему растут цены и когда ждать конца

Повышение цен на продовольствие во многих развитых странах связано с разрывом логистических цепочек.

Об этом сказал Day.Az доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), кандидат экономических наук Николай Кульбака.

"Во многих развитых странах наблюдается повышение цен на продовольствие. В целом, это связано с разрывом производственных, а точнее - логистических цепочек, вызванных эпидемией коронавируса по всему миру. Это касается и водного транспорта, и воздушного, железнодорожного и т.д. Кроме того, в ряде стран есть проблемы производства именно из-за ковида. Все это фактически привело к разбалансировке спроса и предложения и вызвало рост цен, а любая разбалансировка спроса и предложения всегда приводит к подоражанию", - сказал наш собеседник.

Касаясь вопроса о том, насколько это затрагивает пространство СНГ, эксперт привел в пример ситуацию в России, где инфляция выше, чем в Европе или Соединенных Штатах.

"Это связано с тем, что развивающиеся страны, как правило, сильнее подвержены этим явлениям", - отметил Кульбака.

Говоря о том, когда ждать ослабления инфляционного давления, экономист выразил мнение, что большая часть негативного влияния будет устранена к середине 2022 года.

"Потому что все-таки цепочки налаживаются, экономика выходит из кризиса. Кстати говоря, инфляция в развитых странах, во многом, это следствие быстрого выхода из кризиса. Потому что резкое снижение уровня безработицы и резкое повышение объема производства требуют роста цен. И в общем, это, отчасти, плата за быстрый выход из кризиса. Поэтому я думаю, что в течение 2022 года ситуация успокоится. Другой вопрос заключается в том, что ее эхо в развивающихся странах может продолжаться несколько дольше, потому что, как правило, развивающиеся страны из кризиса выходят позже и сложнее", - заключил наш собеседник.

Талех Агавердиев