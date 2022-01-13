В Азербайджане выросло производство сельхозпродукции

В январе - ноябре 2021 года производство сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах выросло на 3,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 8612,1 миллиона манатов.

Об этом сообщили Day.Az в Госкомстате.

В сообщении отмечается, что в сфере животноводства было произведено продукции на 4 232,6 миллиона манатов (рост на 2,8 процента), растениеводства - 4 379,5 миллиона манатов (рост на 4,8 процента).