Бакинское транспортное агентство ведет переговоры с Google Maps

Бакинское транспортное агентство (БТА) ведет переговоры с транспортной командой Google Maps с целью дальнейшего улучшения информирования пассажиров о маршрутах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на БТА.

Согласно информации, принимаются последовательные меры по обеспечению пассажиров необходимой информацией о маршрутах с точки зрения повышения качества услуги.

В 2017 году был запущен сайт alo141.az. Пользователи имеют возможность получить информацию о транспортной системе столицы, регулярных маршрутных линиях. В разделе "Как добраться" можно выстроить маршрут из точки А в точку В, рассчитав время поездки, а в разделе "Автобусы", выбрав номер любого маршрута, можно ознакомиться с информацией об остановках, времени в пути.