Работы по строительству ж/д линии Горадиз-Агбенд продолжаются быстрыми темпами

Завершено 90% работ в рамках первого этапа реализации проекта строительства железной дороги Горадиз-Агбенд,

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в рамках второго этапа работы по строительству 55-км дороги, охватывающей станции Солтанлы, Гумлаг, Хакари и Миндживан, продолжаются быстрыми темпами.

В настоящее время рабочие поезда, отправляющиеся со станции Горадиз, могут свободно перемещаться до станций Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы и Гумлаг, а также выполнять работы по обеспечению необходимыми для строительства материалами.

В рамках проекта планируется строительство 9 станций (Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Хакари, Миндживан, Бартаз, Агбенд), 3 тоннелей, 41 моста, 3 галереи, 7 путепроводов и около 300 искусственных инженерных сооружений.

3-й этап охватывает 85 - 110,4 км между станциями Миндживан, Бартаз и Агбенд. В настоящее время на этой территории ведется подготовка к работам по разминированию.

Строительно-монтажные работы по проекту планируется завершить в 2023 году.