Орхан Мамедов встретился с главой представительства ЕБРР в Азербайджане

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили Day.Az в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с главой представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в стране Камолой Махмудовой.

На встрече было отмечено успешное сотрудничество между агентством и ЕБРР в рамках проекта технической помощи, а также выражена заинтересованность в расширении этого сотрудничества.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам поддержки инициатив в сферах цифровой и "зеленой" экономики, государственно-частного партнерства, расширения возможностей финансирования МСБ, участия в различных программах и проектах ЕБРР.