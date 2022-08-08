Турция, Азербайджан и Узбекистан усиливают роль в рамках проекта "Один пояс - один путь"

Азербайджан и Турция являются стратегически важными звеньями проекта "Один пояс - один путь". В этом контексте я полагаю, что Узбекистан и Кыргызстан будут усиливать кооперацию с Китаем для того, чтобы создавать новые транспортные коридоры. Одним из вариантов может стать коридор в направлении Каспийского моря через Казахстан. Поэтому в ближайшем будущем мы можем стать свидетелями создания нового транспортного коридора, который будет проходить через территорию Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Китая.

Об этом Day.Az сказал турецкий политолог, ведущий представитель экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.

Как отметил наш собеседник, после начала боевых действий в Украине Китай перестал финансировать транспортные проекты, проходящие через территорию России.

"Фактически, через территорию России в настоящее время приостановлен транзит товаров в рамках проекта "Один пояс - один путь". После этого Россия договорилась с Индией о том, чтобы через территорию Индии и Ирана происходила транспортировка индийских товаров в Дагестан через Иран и Каспийское море. Это означает, что Россия пытается найти альтернативу проекту "Один пояс - один путь"", - отметил он.

Политолог подчеркнул, что Ташкентская декларация повысит процветание тюркского мира и укрепит отношения между тремя странами. Она также выводит отношения Турции, Азербайджана и Узбекистана на новый уровень.

"При этом, турецкая экономика сейчас переживает не самые лучшие времена. В этом плане Турция не может профинансировать проекты в регионе. Более того, в следующем году состоятся выборы в Турции, где трудно предсказать итоги. Поэтому, что касается вопросов, связанных с тюркским миром, их нужно отложить на год. В Турции нет таких ресурсов, чтобы усилить экономический союз между тюркскими странами. При этом в вопросе культуры и наследия тюркского мира сотрудничество идёт полным ходом", - заключил Энгин Озер.

Напомним, что 2 августа Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию.

Декларацию по итогам трехсторонней встречи подписали главы МИД Турции и Азербайджана - Мевлют Чавушоглу и Джейхун Байрамов, а также исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

Абдул Керимханов