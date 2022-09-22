Строительство моста через Араз - перспективное направление для Азербайджана и стран региона
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Строительство любых мостов или автомобильных дорог улучшает связь между государствами, повышает возможности для торговли, потому как любые новые инфраструктурные объекты делают короче плечо доставки между производителем и рынком сбыта.

Об этом сказал в беседе с Day.Az российский эксперт, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, комментируя начало строительство автомобильного моста через реку Аракс на границе двух стран в районе Агбенд.

По словам эксперта, строительство моста и автомобильной дороги через Иран позволит создать альтернативный, резервный путь соединения связи между Нахчываном и Азербайджаном, на случай проблем с запуском сухопутного маршрута через территорию Армении в рамках трехсторонних договоренностей от 10 ноября 2020 года.

"По разным оценкам товарооборот по этому направляет порядка 1 млн. тонн, то есть - это достаточно перспективное направление. Но, опять таки, стоит рассматривать и другие дополнительные возможности использования этой дороги. Например, уже в торговле между Азербайджаном и Ираном, что создаст возможности для наращивания товарооборота между государствами. Любая инфраструктурная магистраль работает на улучшение экономического взаимодействия между соседями", - сказал Притчин.

Напомним, что ранее стало известно, что Иран и Азербайджан официально начали строительство автомобильного моста через реку Аракс на границе двух стран в районе Агбенд.

Официальную церемонию в формате видеоконференции провели министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми и первый заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев. Проект сформирует коридор Азербайджан-Иран-Нахчыван, соединив Восточный Зангезурский район в Азербайджане с Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана.

Строительство этого моста расширит двусторонние отношения и транзит грузов между Ираном и Азербайджаном и в регионе. Длина моста составляет 220 м, а ширина около 25 м. Ожидается, что продолжительность проекта составит 18 месяцев.

Ранее Ростам Гасеми и Шахин Мустафаев встретились в Тегеране 18 мая, чтобы обсудить детали взаимной договоренности. Соглашение предусматривало формирование дорожного сообщения между Нахчываном и Азербайджаном через территорию Ирана, которое было подписано в ходе 15-го заседания Совместного экономического комитета Ирана и Азербайджана.