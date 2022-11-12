В рамках 27-й Конференции Сторон Рамочной Конвенции по изменению климата прошли сессии по продовольственной безопасности

27-я Конференция Сторон Рамочной Конвенции по изменению климата продолжает свою работу.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, сегодняшний день в рамках конференции объявлен "Днем адаптации и сельского хозяйства"

В рамках инициативы "Продовольствие и сельское хозяйство для устойчивой трансформации" были проведены сессии по продовольственной безопасности и изменению климата, инновационным инструментам в сельском хозяйстве и продовольственных системах.

Обсуждены вопросы поддержки экологически чистого сельского хозяйства и устранения рисков.

Учитывая зависимость сельского хозяйства от водного сектора, на параллельных мероприятиях были организованы панельные дискуссии с участием генерального секретаря Водной конвенции ООН.

Эти пересекающиеся и зависимые друг от друга направления являются актуальными и для Азербайджана, где также ощутим дефицит водных ресурсов в связи с изменением климата. Это диктует необходимость обеспечения синергии мер адаптаций, говорится в сообщении.