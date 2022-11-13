Названа инвестиционная стоимость предприятий новых резидентов Агдамского промпарка

Новые резиденты Агдамского индустриального парка инвестируют в создание предприятий 26,6 миллиона манатов.

Об этом сказали в воскресенье Day.Az в Агентстве по развитию экономических зон Азербайджана.

Было отмечено, что второго ноября еще четыре компании получили статус резидента парка.

"Статус резидента получили Rail Trans Service, Mister Decor, Almet Holding и Eel Electric. Эти компании нацелены на создание предприятий по производству автоматизированных и телемеханических систем, бумаги. Almet Holding наладит производство изделий из стали (гвозди, гайки, болты и др.), а Eel Electric планирует производить электрическое оборудование и устройства. Общая инвестиционная стоимость проектов этих компаний составляет 26,6 миллиона манатов. Эти резиденты создадут 251 рабочее место", - сказали в агентстве.

Было также отмечено, что продукция этих компаний будет нацелена на удовлетворение как внутренних потребностей, так и на экспорт.