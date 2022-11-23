Нужен ли студенту MacBook? Провели опрос среди студентов и собрали лайфхаки о MacBook Air M1

MacBook давно зарекомендовал себя как идеальный выбор для учебы, творчества и, конечно же, работы, так как он выполняет большое количества задач одновременно. Он компактный, шустрый и производительный. Вместе со студентами различных университетов мы проверим, действительно ли самый популярный на сегодняшний день MacBook Air M1 облегчает процесс обучения, и заодно поделимся фишками ноутбука.

Везде со мной

Прогулявшись по университету, мы замечаем, что обладатели MacBook держат его всегда под рукой, несмотря на постоянное передвижение между корпусами, кабинетами, походами в кофейню или библиотеку. Портативность - неизменный плюс MacBook. Так ли это? Спросим у самих студентов.

"Мой MacBook Air весит не более 1,5 кг. Когда я носила с собой конспекты и книги, то у меня и спина, и плечи болели от тяжести, а сейчас Mac влазит в любую сумку, и я всегда готова к любой паре. Вместо тетрадей теперь у меня приложения - Trello для планирования, Pages для ведения конспектов, Keynote для презентаций".

"Постоянно работаю с ним на учебе - не шумит, быстро работает. Он достаточно маленький, чтобы не мешать остальным, и достаточно большой, чтобы вести конспекты, отвечать на почту или писать доклады с инфографикой и диаграммами".

"Он работает в автономном режиме до 18 часов, мне "с головой" хватает на весь день в универе".

Чип М1 обеспечивает максимальную производительность и энергоэффективность, при этом в MacBook Air M1 нет куллера, однако он не греется и не шумит.

Лайфхак

Среди конспектов, приложений и электронной почты очень быстро можно найти необходимый файл при помощи программы Spotlight. Это приложение также быстро даст определение слова, выполнит математические вычисления и станет конвертером величин.

Еще больше крутых задач

В принципе, любой ноутбук должен упрощать учебный процесс. С ним должно быть комфортно создавать различные проекты, перескакивать с приложения на приложение и серфить по тысяче сайтов. Молниеносная работа на MacBook Air возможна благодаря рациональному распределению задач процессором на чипе M1. Это значит, что Mac позволит вам легко выполнять профессиональные задачи с графикой, звуком, писать код. Это подтверждают и студенты:

"Я учусь на дизайнера, и мой ноут тянет даже самые сложные проекты. При этом я целый день у экрана, и мои глаза вообще не устают, а дисплей не бликует. Ну и, конечно, я отмечу технологию Neural Engine. Несколько секунд - и фото автоматически откорректировано".

"Я будущий программист и немного геймер. Между кодом и в перерывах между парами разрешаю себе поиграть - MacBook без проблем тянет игры со сложной графикой, и картинка четкая и яркая".

Функция True Tone подстраивает дисплей под освещение, из-за чего глаза не так сильно устают.

Лайфхак

Чтобы отрегулировать яркость дисплея более плавно, можно зажать Option + Shift + кнопка яркости. Тогда она будет увеличиваться не по делениям, а постепенно.

Лайфхак

Если вдруг на лекции стало очень скучно, и вы решили заняться своими делами на ноутбуке, то то быстро скрыть активное приложение поможет комбинация клавиш CMD + H.

Всегда на связи

Многие студенты живут в режиме онлайн: учатся в дистанционном формате, поддерживают связь с одногруппниками, посещают интернет-лекции. MacBook Air M1 может похвастаться улучшенной камерой и динамиками, так как чип M1 имеет собственный процессор, реагирующий на блики картинки и корректирующий изображение, повышает детализацию. А три встроенных микрофона работают над шумоподавлением и обеспечивают качественных звук.

"Занимаясь с репетитором, у меня никогда не возникает проблем, я будто бы нахожусь с ним в одной комнате. Во время урока я люблю сразу делать заметки - трекпад и клавиатура достаточно тихие и удобные".

"Я учусь в другой стране, поэтому мне важно, чтобы видеосвязь и звук не подвели меня. Не подводил и WI-FI - даже в местах с большим количеством людей у меня всегда отличная связь и шикарная картинка".

Лайфхак

Вы можете не записывать лекцию, а включить функцию "Диктовка", перейдя в "Системные настройки"> "Клавиатура". Теперь MacBook запишет слова лектора сам. Ставите курсор в текстовый документ и дважды кликаете на Control.

Выводы

Мотивация и настойчивость - это первое, что необходимо для учебы. Но с компактным и шустрым MacBook Air процесс станет в разы приятнее.

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