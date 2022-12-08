В США обсудят перспективы развития Среднего коридора

Конференция на тему "Средний коридор: соединение экономик через порты и грузовые авиаперевозки" состоится во Всемирном торговом центре в Балтиморе, сообщает Trend со ссылкой на некоммерческую международную организацию развития "Культивирование новых рубежей в сельском хозяйстве", передает Day.Az.

Мероприятие будет организовано Американо-Азербайджанской Торговой палатой (USACC) и Представительством Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане в партнерстве с Глобальной палатой и Посольством Азербайджана в США.

"Средний коридор [Транскаспийский международный транспортный маршрут] - это развивающийся транзитный маршрут, соединяющий экономики стран Центральной Азии, Южного Кавказа и Восточной Европы. В ходе этой отраслевой конференции импортеры, экспортеры, грузоотправители, грузополучатели, экспедиторы получат возможность обменяться идеями и обсудить авиагрузовую связь и развитие портов в Азербайджане, регионе Центральной Евразии и за его пределами", - говорится в сообщении организации.