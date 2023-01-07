Азербайджан, Россия и Иран могут выступать игроками в поставках газа из Турции - министр
Азербайджан, Россия и Иран могут выступать игроками в поставках газа из Турции.
Об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
"Введены в эксплуатацию две нитки газопровода "Турецкий поток". Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения Европы через Болгарию. Азербайджан, Россия и Иран могут выступать здесь игроками", - отметил министр.
Министр также сказал в Турции готова инфраструктура для создания торговой площадки для европейского рынка, в настоящее время завершается подготовка дорожной карты.
Касательно переговоров с Россией об отсрочке оплаты за природный газ, Донмез сказал, что переговоры продолжаются.
"Мы сейчас обсуждаем многие вопросы, в том числе перенос сроков", - сказал он.
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