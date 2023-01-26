В Бакинском Доме МСБ оказываются информ-консультационные услуги по аграрной сфере

В Бакинском "Доме МСБ" предпринимателям оказываются информационные и консультационные услуги по различным направлениям аграрной сферы со стороны ряда государственных структур, в том числе Министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве, фермеры могут обратиться в государственные центры аграрного развития (DAİM), Хачмазский и Евлахский "Дома МСБ", региональные центры обслуживания ASAN, а также в Бакинский "Дом МСП" за информацией и консультациями по аграрной сфере.

В Бакинском "Доме МСБ" предпринимателям предоставляются информационные и консультационные услуги по продаже сельскохозяйственной техники, удобрений и пестицидов, оказанию агротехнических услуг, предоставлению субсидий, льготному финансированию, процедуре закупки продуктов питания по госзаказу, использованию электронного портала.

Предприниматели могут обращаться в Бакинский "Дом МСП" 5 дней в неделю (с 09.00 до 18.00) за информационными и консультационными услугами в аграрной сфере.