Микаил Джаббаров назвал объем льготных кредитов женщинам-предпринимателям в Азербайджане

По итогам 2022 года Фонд развития предпринимательства выделил на проекты женщин-предпринимателей льготные кредиты на сумму 13,9 миллиона манатов, проекты молодых предпринимателей - 14 миллионов манатов.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации министра говорится, что финансовые механизмы государства играют особую роль в поддержке деятельности женщин и молодых предпринимателей, представляющих бизнес-сектор, и повышении доступа к финансированию.

По итогам 2022 года Фондом для реализации малых и средних проектов было выдано 104,2 миллиона манатов льготных кредитов.

В 2023 году Фонд развития предпринимательства выделит 150 миллионов манатов на льготное кредитование субъектов предпринимательской деятельности.