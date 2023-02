Бытовые отходы? Нет, искусство! Поразительное и полезное творчество Фидан Манафовой

Ответственность. Это слово, пожалуй, стало главным двигателем современного общества: мы стараемся быть ответственными по отношению друг к другу, ответственными перед самими собой и, конечно, перед планетой, на которой живем. Человечество так долго не обращало внимание на свое негативное влияние на окружающую среду, что сейчас вопросы ответственного потребления, переработки и второго шанса для отживших свое вещей, стали важным и полезным трендом. Тысячи лидеров мнений, блогеров и активистов по всему миру прикладывают большие усилия для того, чтобы как можно больше людей задумались о том, как позаботиться об окружающей среде.

Одним из таких инициатив является конкурс под названием "Özün Yarat", который Программа Развития ООН провела в рамках проекта EU4Climate финансируемого Европейским союзом в мае прошлого года для всех жителей Азербайджана интересующихся инновационными решениями по переработке бытовых отходов. Об одном из таких людей - нашей соотечественнице Фидан Манафовой - мы сегодня расскажем.

Фидан занималась продвижением бизнес-туризма в Азербайджане. Работая в местном Конгресс-бюро, она была вовлечена в продвижение делового туризма, участвовала и представляла Азербайджан на международных профессиональных мероприятиях. Параллельно основной работе, Фидан также преподавала предмет "Основы маркетинга" в Азербайджанском университете туризма и менеджмента.

Все изменилось, когда она стала мамой. "Рождение дочери Фарах сильно изменило мое мышление. Я стала старше морально - и намного ответственнее. Наверное, так все и началось. Находясь в декретном отпуске я стала интересоваться переработкой бытового мусора, завела блог в Instagram, где выкладывала сделанное своими руками", - вспоминает Манафова.

По ее словам, концепция DIY ("do it yourself") - это буря эмоций, которые получаешь, видя результат своих усилий. Первыми вещами, которые Фидан сделала своими руками, были "candy bar" для дочери на ежемесячные домашние праздники. "Я фотографировала весь процесс изготовления, финальный результат и, естественно, эмоции дочки - и делилась этими фото в Instagram. А первым изделием в концепции именно "recycle DIY" стали тыквы из бетона, мы их слепили вместе с дочкой на даче. Впоследствии, вместе с Фарах мы стали делиться видео о процессе изготовления предметов интерьера из всевозможных бытовых отходов", - рассказывает Фидан.

Фидан подчеркивает, что больше всего ее стимулирует реакция окружающих - близких, друзей и читателей блога. "Я часто получаю отзывы от зрителей на мои поделки, опубликованные в блоге. По их комментариям и сообщениям я вижу, насколько им это нравится и как они рады поделиться отзывами. Люди с удовольствием повторяют мои идеи DIY и делятся со мной результатами", - говорит она, замечая, что помимо информирования и эстетики, ее изделия приносят людям и совершенно практическую пользу. "Я поняла, что в Азербайджане тенденция такова, что девушкам всегда не хватает места для организации пространства. Нам всегда необходимы корзиночки, органайзеры, и в случаях когда я выкладываю творчество именно в этой тематике - у меня растет статистика, людям это интересно - они этого хотят. Я каждый раз делюсь работами своих подписчиков, стараясь придать больший импульс этой тенденции и создать "эффект домино". Я испытываю радость и гордость, когда получаю сообщения, что мое творчество придало им мотивацию, теперь и у них есть такое же хобби", - замечает Фидан.

По ее словам, почти сразу после того, как она заинтересовалась изготовлением декора из материалов для повторного использования, предоставилась возможность продемонстрировать свои изделия профессионалам. Она называет это большой удачей: "Родственники прислали мне ссылку на проект EU4Climate - это был конкурс "Özün Yarat" ("Сделай сам"). Они буквально настаивали, что я обязательно должна участвовать, потому что идея конкурса - творческие способы переработки - была очень актуальной тому, чем я занимаюсь. Конечно, я согласилась", - рассказывает она.



На конкурс Фидан выставила несколько своих работ, и одна из них получила награду в категории "Лучшее изделие из дерева". Профессиональное жюри выделило ее работу из 250 претендентов. Эта победа, добавила Фидан, еще больше ее вдохновила: "Я осознала, что это дело надо развивать".

Фидан не только создает свои произведения сама, но и учила этому желающих подарить второй шанс отработанным вещам. "Все началось с ярмарки в парке Центра Гейдара Алиева, где я презентовала свои работы и идеи. В ходе выставки Программа Развития ООН предложило мне поучаствовать в мероприятии "Eurovillage" организованным представительством Европейского союза в Азербайджане, и я, естественно, с радостью согласилась. На этом мероприятии я провела мастер-класс по переработке материалов для повторного использования, который очень понравился посетителям стенда EU4Climate. В рамках выставки я смогла призвать людей, не через экран, а в жизни, последовать нашей инициативе быть полезными и для природы, и для себя, создавая красоту из обычно неиспользуемых или выброшенных материалов. Среди гостей нашего стенда были не только взрослые, но и дети, которых также интересовала тема DIY, что делает меня чрезвычайно счастливой", - рассказывает Манафова.

Сейчас Фидан строит планы о том, как бы провести свой собственный мастер-класс, где все желающие могли бы научиться тому же, что и она - и даже уже придумала пару идей на этот счет. Девушка отмечает, что интерес аудитории заставляет ее всерьез задуматься над этим. Некоторые из изделий авторства Фидан Манафовой вызвали большой резонанс среди подписчиков. "Если говорить о поделке, которая стала вирусной, то это корзина с пеленкой. Я, когда сделала эту корзину, "не верила" в неё и допускала мысль, что у меня были работы и получше. Однако данное видео набрало около 700 тысяч просмотров, а "сохранений" - более восьми тысяч - то есть это вдохновило и стало идеей для более восьми тысяч человек. А еще очень большой интерес вызывает декорация столов по праздничным поводам (Новый год, Хэллоуин). Мой подход в декорации отличается тем, что я стараюсь преподнести подписчикам идею чего-то красивого и полезного - причем из подручных материалов", - поделилась Фидан.

Говоря в целом о проблеме переработки бытовых отходов, Фидан отметила, что данная проблема важна не только с точки зрения заботы об окружающей среде и сохранения природы, но и для экономического развития и стабильности стран.

"Я, безусловно, рада тому, что Азербайджан также начал обращать внимание на данную проблему. Кроме того, я стараюсь привить своей дочке осознание и понимание важности заботы об окружающей среде. Она, к примеру, когда умывается сама, начинает объяснять, почему необходимо экономить воду, что вода в мире в ограниченном количестве, и я думаю, ближе к школьному возрасту моя дочь станет моим помощником в пропаганде этой темы", - сказала Манафова.

