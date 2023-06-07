Отрадно видеть в Шуше развитие и восстановление

Отрадно видеть сегодня здесь, в Шуше, развитие и восстановление.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал, выступая на международном мероприятии на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал", сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин.

"Будущее и восстановление окружающей среды способствуют экономическому росту. Кроме того, потенциал "зеленой" энергии приведет регион к устойчивому развитию. Мы приезжаем сюда уже в третий раз. На сегодняшнем мероприятии мы также обсудим экономику, окружающую среду, энергию и ряд других тем с разных аспектов", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Шуше проходит международное мероприятие на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал".

В мероприятии принимают участие до 30 бывших глав государств и правительств.