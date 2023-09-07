Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию дорожной карты в области сельского хозяйства, сообщает в четверг Day.Az.

Согласно данным министерства сельского хозяйства Азербайджана, министр Меджнун Мамедов встретился с министром сельского хозяйства Узбекистана Азизом Войтовым в рамках своего визита в Узбекистан.

На встрече Азербайджан и Узбекистан договорились в кратчайшие сроки предпринять конкретные шаги в шелководстве, ореховодстве, виноделии, сельскохозяйственном машиностроении и других областях сельского хозяйства.

В то же время на встрече также были обсуждены вопросы, связанные со вторым совещанием министров сельского хозяйства Организации тюркских государств и мероприятием "Агробизнес-форум", который пройдет в Баку 26 сентября.

Кроме того, на встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, что в январе - июле 2023 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил 7,262 миллиарда манатов, что на 13,63 процента превышает показатель 2022 года.

За указанный период производство продукции в сфере животноводства в стоимостном выражении выросло на 17,18 процента (до 3,411 миллиарда манатов), а в сфере растениеводства - на 10,69 процента (до 3,851 миллиарда манатов).