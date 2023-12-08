Мощные, стильные и надежные: обзор новых моделей игровых ноутбуков ASUS

В мире современных технологий выбор идеального ноутбука становится все более важным, особенно для тех, кто ищет устройство, способное с легкостью справляться с повседневными задачами, а также обеспечивать невероятный игровой опыт. В этой статье мы рассмотрим четыре ноутбука ASUS, которые идеально сочетают в себе высокую производительность и графическую мощь, обеспечивая непрерывную работу и захватывающий геймплей в современнейших видеоиграх.

Day.Az представляет подробнейший обзор:

ASUS TUF Gaming A15 \ F15 2023 - мощь и безупречная надёжность

Эти ноутбуки представляют собой новое поколение игровых ноутбуков, объединяющих в себе впечатляющую производительность, надежность и стильный дизайн:

1. Технические Характеристики:

Процессор: Оборудованы мощными многозадачными процессорами последнего поколения, обеспечивающими высокую производительность в любых приложениях.

Графика: Графические карты нового поколения, способные справляться с самыми требовательными играми и задачами. Установлены высокопроизводительные графические процессоры вплоть до NVIDIA GeForce RTX 4070 термопакет которой достигает 140 ватт.

Оперативная память: Большие объемы оперативной памяти для плавного выполнения многозадачных операций.

2. Производительность и игровые возможности:

Дисплей: Разрешение QHD и высокая частота обновления матрицы, поддержка G-Sync, дисплейный мультиплексор, а также NVIDIA Advanced Optimus.

Клавиатура: с улучшенным ходом клавиш для точного и быстрого ввода данных во время игры.

Звук: Пространственный для погружения в атмосферу игры.

3. Уникальные особенности:

TUF Gaming Alliance: Интеграция с другими продуктами линейки TUF Gaming для создания единого игрового арсенала.

Военно-промышленный стандарт MIL-STD-810H: Прошли военные испытания для высокой степени надежности и долговечности.

TUF Cooling: Эффективная система охлаждения, поддерживающая стабильную производительность в течение длительных игровых сессий.

4. Соотношение цены и качества:

ASUS TUF Gaming A15 и F15 предоставляют внушительные игровые возможности за разумные деньги. Учитывая их соответствие стандарту MIL-STD-810H, ноутбуки TUF Gaming без труда выдержат все тяготы не слишком бережного повседневного обращения. Так же можно с уверенностью сказать, что это не просто игровые ноутбуки, а инструменты, предназначенные для долгих часов захватывающего гейминга и эффективной работы. Сочетание производительности, уникальных особенностей и доступной цены делает их привлекательным выбором для широкого круга пользователей.

ASUS Zephyrus Duo 16 - Играй и твори на двух экранах одновременно

ASUS Zephyrus Duo 16 это по-настоящему уникальный игровой ноутбук, который выделяется не только своей мощностью, но и двумя дисплеями, предлагая безграничные возможности для гейминга, творчества и многозадачности. Шикарный выбор для игроков в масштабные ААА-игры вроде той же Destiny 2, где, к примеру, постоянно нужно переключаться между игрой и Destiny Item Manager, который обычно работает в фоне в одном из браузеров.

Благодаря возможностям этого ноутбука, при тесте мы испытали преимущество в PVP матчах, где любое оружие, находящееся в вашем складе, моментально попадает к вам в инвентарь, что дает возможность быстро сменить стиль игры и ответить на тактику противника. Можно забыть о бесконечных нажатиях клавиш ALT+TAB не только в играх, но и при любой деятельности. Имеется также обновленная активная аэродинамическая система ROG AAS Plus 2.0 - под дополнительным экраном открывается зазор в 28,5 мм, улучшающий циркуляцию воздушных потоков внутри корпуса на 30% по сравнению с обычными ноутбуками.

1. Технические характеристики:

Процессор: AMD Ryzen™ 9 7945HX. Мощный процессор нового поколения для быстрого выполнения сложных задач и игр.

Дисплей ROG Nebula HDR: Ультравысокое разрешение обеспечивает кристально четкое изображение и богатство деталей.

Дополнительный дисплей: ROG ScreenPad Plus™ диагональю 14,1" дюйма поддерживает разрешение 4K.

Графическая карта: NVIDIA® GeForce RTX™ 4090. Потрясающая графика и высочайшая производительность. Обеспечивает высокую частоту кадров в современных играх и с лёгкостью справляется с тяжёлыми приложениями.

Большой объем оперативной памяти: Поддерживает плавный и быстрый запуск многозадачных приложений.

2. Производительность и игровые возможности:

Премиальный 16-дюймовый QHD+ дисплей: Выдающаяся цветопередача для максимального визуального восприятия.

ASUS ScreenPad Plus 2.0: Второй дисплей для дополнительных инструментов, контроля стримов и улучшенной многозадачности.

Выдающийся звук: Поддержка высококачественного звука для погружения в атмосферу игры.

3. Уникальные особенности:

Эргономичный дизайн: Расположение второго экрана обеспечивает удобство и эффективность при использовании.

Улучшенная система охлаждения: для поддержания стабильной производительности при интенсивном использовании.

Супер-охлаждение процессора и видеокарты на основе жидкого металла: Сплав на основе индия и галлия не высыхает и не теряет теплопроводность со временем, обеспечивая надежное охлаждение чипов на долгие годы.

Премиальное устройство: Zephyrus Duo 16 позиционируется как ноутбук премиум-класса с выдающимися характеристиками и уникальными особенностями.

Два экрана: Уникальная особенность ScreenPad Plus создает новые возможности для работы и развлечений.

Высококачественные материалы: Использование прочных и стильных материалов подчеркивает высокий стандарт качества.

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 - это не просто игровой ноутбук, это инновационный инструмент для тех, кто ищет мобильное мультимониторное решение для творчества, а также комфортного решения повседневных базовых задач. Несмотря на высокую стоимость, уникальные возможности и премиальные характеристики делают его привлекательным для тех, кто ищет ноутбук выдающегося класса.

Strix SCAR 16 \ 18 - Побеждайте лучших, переходите все ограничения

Это игровые монстры, спроектированные для тех, кто стремится к абсолютной победе, геймерской мощи и впечатляющей производительности.

1. Технические характеристики:

Процессоры: до Intel Core i9-13980HX (24 ядра, 32 потока), термопакет до 65 Вт. Обеспечивают максимальную производительность для современных игр и рабочих задач.

Дисплей: 16-дюймовый дисплей Nebula HDR: подсветка на мини-светодиодах, разрешение QHD +, соотношение сторон 16:10, 240 Гц, 3 мс, 100% DCI-P3. Обеспечивает плавный игровой процесс в динамичных играх.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков (до 175 Вт, с технологиями NVIDIA Advanced Optimus и DLSS 3).

Большие Объемы Оперативной Памяти: Поддержка высокопроизводительной оперативной памяти для многозадачности и плавного запуска приложений.

2. Производительность и игровые возможности:

Эффективное охлаждение для стабильной работы: трехвентиляторный модуль и радиатор во всю ширину корпуса, жидкий металл Conductonaut Extreme для процессора и видеокарты для эффективного охлаждения мощных компонентов.

Per-Key RGB освещение клавиатуры: Кастомизация подсветки для создания уникальной игровой атмосферы.

Качественная аудиосистема: Иммерсивные технологии Dolby Vision и Dolby Atmos. Система встроенных динамиков с поддержкой высококачественного звука.

3. Уникальные особенности:

Специальный мультиплексор: в сочетании с технологией NVIDIA Advanced Optimus обеспечивает дополнительный прирост производительности.

Гибкая настройка Armoury Crate: Интуитивный интерфейс для настройки производительности, освещения и охлаждения. Настройка параметров, мониторинг температуры, оптимизация работы ноутбука - все это выполняется из единого командного центра. В этом приложении вы сможете отследить состояние центрального процессора, видеокарты и памяти, отрегулировать подсветку для каждой игры, выбрать режим производительности, а также получить эксклюзивные предложения, которые помогут выгодно пополнить вашу игровую коллекцию.

Качественный дизайн: Привлекательный и эргономичный корпус с агрессивным геймерским стилем. Модель всегда будет выделяться из толпы.

4. Соотношение цены и качества:

Профессиональные игровые характеристики: ROG Strix SCAR 16 и 18 ориентированы на опытных геймеров, предоставляя высокую степень производительности, что дает преимущество в любых играх.

Современные компоненты: Использование передовых технологий включает в себя новейшие процессоры и графические ускорители.

SCAR 16 и 18 - это выбор для тех, кто ищет максимальные возможности, а также высокую производительность для решения профессиональных задач. Сочетание уникальных особенностей и передовых характеристик делает их привлекательным выбором в мире игровых ноутбуков.

ROG Zephyrus M16 - элегантный и производительный

ROG Zephyrus M16 2023 года - это современный геймерский ноутбук, объединяющий выдающуюся производительность и стильный дизайн для тех, кто ищет максимум возможностей в компактной форме.

1. Технические характеристики:

Процессор: до Intel Core i9-13900H. Максимальная производительность для многозадачности, творческой работы и игр.

Видеокарта: до NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков (до 150 Вт, с технологиями NVIDIA Advanced Optimus и DLSS 3). Мощные графические ускорители для кинематографичного геймплея и графической обработки. Он отлично подойдет и для AAA-игр, и для стриминга, и для любых творческих проектов.

Дисплей: ROG Nebula HDR 240 Гц/ 3 мс, подсветка на мини-светодиодах, пиковая яркость 1100 кд/м². Высокое разрешение и высокая частота обновления для четкости и плавности изображения.

2. Производительность и игровые возможности:

Изначально разрабатывался для геймеров - а также для разработчиков игр. Он совместим со всеми актуальными движками и популярными инструментами, такими как Unity и Autodesk, поэтому ничто не помешает вам проявить свою креативность и попробовать создать следующий игровой хит. Благодаря мощным аппаратным ресурсам эта машина позволит цифровым художникам, стримерам, видеомонтажерам, создателям игр - в общем, всем творческим умам - вывести свой рабочий процесс на новый уровень.

Раздвигает границы возможного для ультрапортативных ноутбуков благодаря многолетнему опыту инженеров, воплощенному в интеллектуальном охлаждении ROG. Уникальный радиатор во всю ширину корпуса, жидкий металл от Thermal Grizzly в качестве термоинтерфейса, трехвентиляторный термомодуль и поддержка бесшумного режима - в этом ноутбуке нашли воплощение самые передовые идеи в области охлаждения.

3. Уникальные особенности:

Бесшумный режим охлаждения: Когда температура центрального и графического процессоров находится ниже определенного уровня и активирован режим Silent, система охлаждения останавливает вентиляторы, становясь полностью бесшумной. Так она не будет отвлекать пользователя при просмотре фильма или несложной офисной работе. Вентиляторы вновь начнут вращаться, когда температура процессоров повысится при росте нагрузки.

Три вентилятора: Высокоточная вентиляция, при которой воздух направляется прямо на горячие чипы, повышает эффективность охлаждения по сравнению с традиционными вариантами. Дополнительный третий вентилятор направляет уже нагретый воздух от графического процессора к радиаторам, чтобы ноутбук оставался холодным во время затяжных игровых сессий или долгого рендеринга видео.

Полноразмерный радиатор: Для отвода тепла от горячих компонентов используются радиаторы, состоящие из медных ребер толщиной всего 0,1 мм. Благодаря этому увеличено общее число ребер (до 319, при этом общая площадь теплорассеивания составляет 113523 мм²), а их сопротивление воздушному потоку - существенно ниже по сравнению с обычными радиаторами, у которых ребра толще. Особо стоит отметить полноразмерный радиатор, который занимает всю заднюю часть корпуса ноутбука - он в два раза больше по сравнению с обычными.

Жидкий металл: Жидкий металл фирмы Thermal Grizzly представляет собой гораздо более эффективный термоинтерфейс по сравнению с обычными термопастами, однако этот экзотический материал требует деликатного подхода. Для автоматизации его нанесения на процессорный чип команда ROG заказала специальное оборудование. Кроме того, охлаждающий блок процессора выполнен таким образом, чтобы предотвратить протекание жидкого металла с течением времени.

Семь тепловых трубок: Семь тепловых трубок, проложенных в корпусе ноутбука, охлаждают не только процессор и видеокарту, но и элементы их систем питания. Это способствует надежной и стабильной работе всего устройства в долгосрочной перспективе.

4. Соотношение Цены и Качества:

Профессиональные Характеристики: предоставляет выдающиеся технические характеристики для требовательных пользователей.

Дизайн и Качество Сборки: Комбинация мощности и стиля, делающая ноутбук привлекательным для геймеров и творческих профессионалов. Впервые доступна с матричным дисплеем AniMe Matrix, состоящим из 18710 отверстий, с филигранной точностью выполненных в крышке ноутбука. В версии без такого дисплея перфорация покрыта монохромной пленкой, переливающейся на свету. Кроме того, новая модель представлена в новом цвете - матово-черном, с устойчивым к загрязнению покрытием поверхности. Боковые панели отполированы до блеска, а крышку дисплея украшает именная табличка с голографическим эффектом.

Разумное Соотношение Цены и Возможностей: При высокой производительности, цена остается на уровне конкурентов.

ROG Zephyrus M16 2023 года - это эстетически привлекательный и функциональный ноутбук, созданный для тех, кто требует выдающейся производительности и стиля в одном устройстве.

Игровые ноутбуки и их перформанс в играх: проверяем

Учитывая то, что во всех вышеуказанных ноутбуках используются RTX видеокарты NVIDIA последнего поколения, важно подчеркнуть и наличие таких игровых технологий, как DLSS (Deep Learning Super Sampling) и Reflex, которые не только делают игровой процесс намного приятнее за счет качественной картинки, высокой частоты кадров и отзывчивого управления, но и дают реальное преимущество в мультиплеерных и киберспортивных играх.

Технология DLSS 3 - это настоящая революция в графике на основе ИИ, повышающая производительность в разы. Полагаясь на новые тензорные ядра четвертого поколения и ускоритель оптического потока в графических процессорах GeForce RTX 40, технология использует искусственный интеллект для создания дополнительных кадров и повышения качества изображения. Во всех играх с DLSS 3 присутствуют сразу 3 технологии: DLSS Super Resolution (это хорошо знакомый геймерам DLSS 2), генерация кадров и Reflex.

Наиболее привлекает внимание DLSS генерация кадров, которая повышает производительность за счет формирования большего количества кадров с помощью ИИ, сохраняя при этом отличную отзывчивость управления благодаря NVIDIA Reflex. DLSS анализирует последовательные кадры и данные движения, полученные от нового ускорителя оптического потока в графических процессорах GeForce RTX 40, для создания дополнительных высококачественных кадров. С включенной генерацией кадров и DLSS SR в режиме "производительность", число кадров в секунду может возрастать до 4-5 раз в самых тяжелых играх, таких как Cyberpunk 2077: Phantom Liberty с трассировкой путей в режиме RT: Overdrive.

Любителям реалистичности особо понравится DLSS реконструкция лучей в DLSS 3.5, которая повышает качество изображения на всех видеокартах GeForce RTX, используя ИИ для увеличения разрешения сцен с трассировкой лучей. DLSS заменяет написанные вручную шейдеры для подавления шумов на обученную на суперкомпьютере NVIDIA сеть ИИ, которая повышает разрешение эффектов трассировки лучей.

На данный момент более 360 игр в настоящее время имеют DLSS в настройках, а свыше 60 игр содержат все технологии DLSS 3, обеспечивая потрясающую графику и высокую производительность. Высокая частота кадров в сочетании NVIDIA Reflex существенно увеличивают шансы геймеров в мире профессиональных игр, включая Counter-Strike 2 и более 80 других, обеспечивая минимальную задержку и повышенную отзывчивость в игровых приложениях.

NVIDIA Reflex, карты GeForce RTX 40 и сертифицированные G-SYNC® дисплеи с высокой частотой обновления дают наименьшие задержки и лучшую отзывчивость управления, обеспечивая преимущество перед соперниками. Созданная для оптимизации и измерения задержки системы, технология Reflex позволяет быстрее и точнее прицеливаться за счет сокращения задержек обработки на системе до 2-х раз. Включая режим низкой задержки Reflex в топовых соревновательных играх, таких как Counter-Strike 2, Dota 2, Apex Legends и Fortnite, игрок максимально повышает скорость отклика, что дает легальное, если так можно выразиться, преимущество в матчах. Рассматривая ниже показанный пример на основе CS2, можно наглядно заметить, насколько значительно повышается шанс победы.

Reflex включается одним кликом в настройках игры и существенно улучшает отзывчивость управления благодаря устранению буферизации между процессором и видеокартой. В результате игроку проще прицеливаться и попадать в цели, что положительно сказывается на числе побед в играх.

Технология представляет собой инновационный подход к оптимизации отклика системы в мире компьютерных игр. Разработанная для обеспечения минимальной задержки и повышения отзывчивости, эта технология приносит значительные изменения в восприятие и управление в игровых сценариях, особенно при высокой частоте кадров на видеокартах RTX.

Личные впечатления от игр с технологией Reflex на RTX видеокартах часто сводятся к ощущению мгновенности и точности в действиях. Управление становится более отзывчивым, что особенно важно в ситуациях, требующих быстрых и точных движений. Прицеливание становится более естественным, а реакции на изменения в игровой среде происходят практически мгновенно.

Введение настройки Reflex в Counter-Strike 2 открывает новые горизонты для игроков, позволяя им точнее контролировать свои движения и быстро реагировать на действия противника. Это значительно повышает конкурентоспособность и создает благоприятные условия для формирования выдающихся игровых навыков.

Таким образом, технология NVIDIA Reflex не только уменьшает задержку и улучшает отзывчивость системы, но также изменяет сам опыт игры, делая его более интуитивным и динамичным, особенно при высокой частоте кадров на мощных видеокартах RTX.

RTX видеокарты NVIDIA идеально подходят и для работы с графикой. Ускорение искусственного интеллекта и трассировки лучей применяются во всех популярных графических приложениях для работы и творчества, которых насчитывается сейчас более 110. Как это происходит? При рендеринге и визуализации трехмерных сцен для ускорения трассировки используются RT-ядра видеокарт RTX. А для увеличения производительности в играх (DLSS 3) и при использовании ИИ-инструментов в приложениях для творчестваа применяются тензорные ядра. Благодаря генеративному искусственному интеллекту и инструментам на его основе, пользователи могут тратить значительно меньше времени на рутинные задачи, а значит могут создать больше контента за меньшее время. Сразу отметим, что оптимизированные для работы и творчества драйверы NVIDIA Studio, обеспечивающие максимальную стабильность и производительность при работе в приложениях, доступны для скачивания на сайте или в приложении GeForce Experience.

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