Азербайджан может достичь цели по увеличению доли «чистой» энергии раньше ожидаемых сроков

Азербайджан может достичь цели по увеличению доли "чистой" энергии раньше ожидаемых сроков.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Азербайджан сделал сознательный выбор, используя свои доходы, в том числе от ископаемого топлива, для начала перехода на "чистую" энергию. И я думаю, что в нашем конкретном случае мы значительно опережаем нашу цель - к 2030 году обеспечить 30 процентов всех энергетических потребностей за счет возобновляемых источников энергии. Мы думаем, что сможем достичь этого примерно к 2028 году, если продолжим идти по тому же пути", - сказал министр.

Джаббаров отметил, что успех инициативы глобальной декарбонизации очень важен.

"Один из уроков, которые мы извлекли из предыдущих переговоров, особенно из COP28, заключается в том, что метод исключения не работает", - добавил он.

Отметим, что увеличение доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 24 процентов к 2026 году и до 30 процентов к 2030 году предусмотрено в Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы.

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