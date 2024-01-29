Азербайджан взял на себя большую роль в проведении COP29.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам в Баку специальный представитель Федерального министерства иностранных дел Германии по международной климатической политике Дженнифер Морган.

"Мы поздравляем Азербайджан с проведением этого мероприятия. Этот год был одним из теплых периодов в истории",- сказала она.

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