Великобритания готова поддержать Азербайджан в организации COP29

Между представителями Департамента энергетической безопасности и нулевых выбросов Великобритании и представителями министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, министерства экономики Азербайджана и министерства иностранных дел Азербайджана, играющими важную роль в организации COP29, состоялись переговоры.

Об этом, как передает в пятницу Day.Az, сообщил посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в своем аккаунте в социальных сетях.

"Мы готовы поддержать Азербайджан в организации COP29", - подчеркнул он.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет мероприятие в ноябре этого года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!