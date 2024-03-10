Названа самая популярная страна для покупки жилья среди сверхбогатых людей

Столица Новой Зеландии Окленд станет крупнейшим рынком элитной недвижимости в мире в 2024 году. Об этом со ссылкой на отчет компаний Knight Frank Wealth и Douglas Elliman сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты изучили предпочтения сверхбогатых людей с состоянием от 30 миллионов долларов и выше относительно покупки жилья и составили соответствующий прогноз на текущий год. По результатам отчета, в 2024 году у самых обеспеченных людей в мире наибольшей популярностью будет пользоваться город Окленд, при этом предполагается, что стоимость недвижимости за год там увеличится на 10 процентов. Другой страной, популярной у сверхбогатых людей, специалисты назвали Индию, в частности, город Мумбаи - там ожидаемый рост цен в 2024-м составит 5,5 процента. Третью строчку списка между собой разделили Дубай (ОАЭ), Мадрид (Испания) и Сидней (Австралия), где стоимость высокобюджетного жилья за год должна будет повыситься на пять процентов в каждом из них.

В 2023 году цены на 100 крупнейших рынках элитной недвижимости выросли в среднем на три процента. Наибольшая положительная динамика в прошлом году наблюдалась в столице Филиппин Маниле - там за год стоимость такого жилья увеличилась на 26 процентов. Второе и третье место заняли Дубай и Багамские острова с ростом цен на 16 и 15 процентов соответственно. Напротив, сильнее всего стоимость элитной недвижимости в 2023-м упала в Оксфорде (Великобритания) - на восемь процентов.

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