США решительно поддерживают председательство Азербайджана в COP29.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

"У меня состоялись очень хорошие переговоры в Хьюстоне с заместителем министра энергетики. У меня также были отличные дискуссии несколько недель назад, когда сам министр энергетики был здесь, в Вашингтоне. Я подчеркнул решительную поддержку со стороны США председательства Азербайджана на COP29 <...> Я уверен, что существует большая степень соответствия между целями, поставленными Президентом Ильхамом Алиевым, и целями, которые США собираются достичь на следующем COP, а затем в Бразилии в 2025 году", - сказал он.

Пайетт также подчеркнул поддержку США механизму "Тройки", который ОАЭ, Азербайджан и Бразилия разработали для продолжения повестки COP28.

"Я сосредоточен на вопросах, связанных с экологизацией нашей энергетической системы, работая над обеспечением того, чтобы ископаемая энергия, которую мир собирается продолжать использовать, доставлялась наименее вредным для климата способом, что означает продолжение наших усилий по борьбе с выбросами метана - мы очень, очень поддерживаем заявление Президента Ильхама Алиева о приверженности Азербайджана Глобальному обязательству по метану, и сейчас мы работаем с такими компаниями, как bp, Chevron и ExxonMobile, которые активно работают в Каспийском регионе, чтобы изучить возможности для добычи большего количества метана и попутных газов, которые поступили из стран, недавно подписавших Глобальное обязательство по метану в регионе, таких как Азербайджан, Туркменистан и Казахстан", - добавил он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку станет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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