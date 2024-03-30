В Японии прокомментировали состояние экономики страны

Слабость японской валюты не согласуется с нынешним состоянием экономики страны, считает заместитель министра финансов Японии Масато Канда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, он сказал об этом Bloomberg.

Он подтвердил, что японские власти готовы к действиям для предотвращения чрезмерных колебаний валютных курсов.

"Я убежден, что резкое ослабление иены, которое мы наблюдали недавно, является необычным, с учетом нынешнего инфляционного тренда, перспектив инфляции, а также направления денежно-кредитной политики и доходностей гособлигаций Японии и США, - заявил Канда. - Многие люди думают, что иена сейчас движется в противоположном ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌направлении тому, в котором должна была бы двигаться".

В минувшую среду курс иены относительно доллара США опустился до минимума с 1990 года - 151,97 иены/$1. Вслед за этим министр финансов Японии Сюнъити Судзуки дал понять, что власти страны готовы к интервенциям на валютном рынке для сдерживания ослабления иены.

"В настоящее время мы очень внимательно следим за ситуацией на валютном рынке, - сказал Канда. - Мы примем соответствующие меры против чрезмерных колебаний валютных курсов и не исключаем никаких вариантов".

С начала 2024 года иена подешевела почти на 7% в паре с долларом.

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