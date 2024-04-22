До 12 мая при генеральном спонсорстве АВВ шопинг-фестиваль продолжит предлагать интересные возможности покупателям. Владельцы карт АВВ могут воспользоваться специальными условиями в избранных торговых центрах и магазинах по всей стране до указанной даты.

На фестивале представлено более 50 мировых брендов с скидками от 10% до 50%. Покупки по картам АВВ в партнерских точках не только обеспечивают выгодные скидки, но и позволяют получить дополнительный кешбэк в размере 5%. Важно, что кешбэк начисляется только за платежи через POS-терминалы ABB и не распространяется на покупки в рассрочку. Для более подробной информации о партнерах-участниках шопинг-фестиваля посетите наш сайт.

Информацию о современных полезных и универсальных продуктах и ​​услугах банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.