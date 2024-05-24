Сколько рабочих мест было создано в Баку?

В I квартале 2024 года в городе Баку создано 18 тысяч новых рабочих мест.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем этого показателя увеличился на 22,8 процента.

Так, в I квартале 2023 года в Баку было открыто 14 657 новых рабочих мест.

Отметим, что за январь-март 2024 года в Баку на существующих предприятиях и организациях создано 17 348 новых рабочих мест, а в новых предприятиях и организациях - 612 новых рабочих мест.

Напомним, что в I квартале текущего года в Баку было создано 2 279 новых предприятий и организаций, 4 156 новых субъектов индивидуального предпринимательства.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, количество новообразованных предприятий и организаций снизилось на 30 процентов, а количество новообразованных индивидуальных предпринимателей - на 25 процентов.

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