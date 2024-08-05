Азербайджан выступает ключевым узлом в Среднем коридоре

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан выступает ключевым узлом на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ, или Средний коридор).

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend бывший посол Великобритании в Азербайджане, Казахстане и Кыргызстане Джеймс Шарп.

"Региональное экономическое развитие, которое будет способствовать модернизации Среднего коридора, заключается не просто в облегчении экспорта сырья, но, что еще более важно, в том, как использовать свое положение в Среднем коридоре для создания диверсифицированной экономики с добавленной стоимостью. Именно здесь хабы имеют особое преимущество. Один из уроков древнего Шелкового пути заключается в том, что хабы на этом маршруте превратились в важные торговые центры. На мой взгляд, наиболее очевидным хабом Среднего коридора является Алят, Бакинский порт. Алят - это ключевой узел Среднего коридора. Все маршруты проходят через него, и это единственное место в таком уникальном положении. Более того, он расположен на маршруте коридора Север-Юг между Россией и Ираном. Конечно, на данный момент это поднимает вопросы о санкциях, но в долгосрочной перспективе прогресс может означать, что предприятия, расположенные в Аляте - и, как следствие, в Азербайджане в целом - будут иметь фантастический доступ к широкому спектру рынков. Азербайджану вновь предстоит воссоздать свою роль перекрестка", - сказал он.

Как отметил бывший посол, Казахстан является еще одной страной, через которую проходит большинство маршрутов, и здесь можно представить развитие хабов вблизи Алматы, а также в Шымкенте, где маршрут из Узбекистана - и, возможно, дальше на юг - присоединяется к Среднему коридору.

Растущее значение Среднего коридора

Шарп отметил, что с начала войны в Украине произошло существенное изменение отношения в Европе к транспортировке товаров через Россию.

"Это вызвало возобновление интереса к Среднему коридору, или, точнее, к Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Интересно, что не только война в Украине повысила интерес к Среднему коридору. События в Красном море, где хуситы запускают ракеты и беспилотники против коммерческих судов также заставили правительства и компании осознать необходимость диверсификации транспортных маршрутов. Я думаю, есть несколько причин, почему инвестиции в Средний коридор имеют смысл как дополнительный способ связать Азию и Европу. Конечно, Средний коридор не заменит другие маршруты, но он обеспечит альтернативный маршрут. Предстоит еще проделать значительный объем работы. Помимо очевидного "узкого места", связанного с необходимостью переключения между железнодорожным и морским транспортом при пересечении Каспийского моря, необходимо проделать значительный объем работы в связи с тем, что маршрут пересекает очень много стран", - сказал он.

Необходимые меры для развития маршрута

Дипломат считает, что для развития маршрута необходимы как инвестиции, так и сотрудничество.

"Существуют проблемы как с тем, что можно назвать "жесткой связью", так и с "мягкой связью". "Жесткая связь" включает в себя такие вопросы, как строительство или модернизация железнодорожных линий, закупка подвижного состава и портовая инфраструктура. "Мягкая связь" больше связана с таможенными процедурами. В общих чертах можно сказать, что "жесткая связь" требует инвестиций, а "мягкая связь" - сотрудничества. Что касается инвестиций, то это определенно происходит. Так, в начале этого года ЕС провел встречу Global Gateway, на которой было объявлено о выделении около 10 миллиардов евро. А что касается сотрудничества, мы уже видим, как региональные правительства и организации начинают решать вопросы, поднятые в отчетах Всемирного банка и ЕБРР. Итак, хотя впереди еще долгий путь, я оптимистично настроен на то, что мы увидим большой прогресс", - сказал он.

Как отметил Джеймс Шарп, очень важно помнить, что преимущества Среднего коридора заключаются не просто в транспортировке товаров между Китаем и Европой.

"Страны региона получат еще большую выгоду благодаря улучшению связей между регионом и Европой/Китаем, а также между самими странами региона. Улучшение железнодорожного и морского сообщения позволит увеличить торговлю и экспорт из этих стран. Поэтому в центре внимания должен быть следующий вопрос: как страны региона могут использовать Средний коридор для поддержки своего экономического развития?" - сказал он.

Транспортировка казахстанской нефти через Азербайджан

Говоря о поставках нефти через Азербайджан, Джеймс Шарп отметил, что правда заключается в том, что поставки нефти из Казахстана в Азербайджан через Каспий - это, как и Средний коридор, реакция на опасения по поводу полной зависимости от России.

"Трубопровод КТК из Казахстана в Новороссийск, безусловно, является наиболее экономически выгодным и эффективным способом экспорта нефти на запад, но события последних нескольких лет вызвали явное беспокойство по поводу создающейся уязвимости. Так что я понимаю, что по стратегическим причинам Казахстан и действующие там нефтяные компании хотят развивать альтернативные экспортные маршруты. Поэтому, как и в случае со Средним коридором, я сомневаюсь, что Транскаспийский маршрут заменит трубопровод КТК, но вместо этого обеспечит разнообразие экспортных маршрутов. Это также помогает Азербайджану более широко использовать трубопровод БТД в то время, когда прогнозируется снижение объемов экспорта азербайджанской нефти", - сказал он.

Отметив, что необходимы улучшения "жесткого" сообщения по обе стороны Каспия, дипломат выразил уверенность, что доставка нефти по этому маршруту продолжится.

Тенденции "зеленой" энергетики в Азербайджане и Казахстане

"Я очень рад видеть, что обе страны наращивают свои мощности в области возобновляемых источников энергии. На мой взгляд, они как производители нефти и газа несут особую ответственность за поддержку "зеленой" энергетики. Из исследования, которое финансировало посольство Великобритании, стало ясно, что Азербайджан имеет огромный потенциал морской ветроэнергетики. А Казахстан имеет огромную территорию, где есть огромные возможности для использования ветровой и солнечной энергии на суше. Но явно существуют проблемы, связанные с расстоянием от основных рынков и тем, как это повлияет на экономику возобновляемых источников энергии", - сказал он.

По словам дипломата, отрадно видеть, как страны обсуждают с Грузией и странами ЕС вопросы "зеленых" линий электропередачи в Европу.

"Еще одной экономической проблемой в случае Казахстана является доступность дешевого угля, и здесь, несмотря на подписание контрактов по возобновляемым источникам энергии, разочаровывает заключение контрактов на новые угольные электростанции, в частности, после COP26, организованной Великобританией в Глазго, где было достигнуто соглашение о постепенном сокращении использования угольной энергии. Что касается британских компаний, то основным примером является строительство со стороны bp солнечной электростанции в Джебраильском районе Азербайджана. Это часть собственного обязательства bp по достижению чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году, которое, я надеюсь, и Азербайджан, и Казахстан также возьмут на себя на COP29 в этом году", - заключил Джеймс Шарп.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!