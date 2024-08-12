Компания bp назвала объем финансирования образовательного проекта

Компания bp объявила об успешном завершении второй фазы своего образовательного социального проекта, направленного на поддержку развития высококвалифицированных национальных талантов Азербайджана, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно данным bp, этот проект является частью более широкой стратегии bp, направленной на содействие устойчивому развитию страны через развитие местной экспертизы и профессиональных навыков мирового уровня.

Отметим, что вторая фаза проекта длилась 11 месяцев (с октября 2023 года по август 2024 года) с общим бюджетом в 100 000 манатов (59 000 долларов США). Проект был реализован местной организацией ROOF Academic Training.

После успешного завершения первой фазы, когда 14 из 15 участников, поддержанных bp, были зачислены в престижные международные университеты, вторая фаза проекта охватила 22 талантливых молодых азербайджанцев. Участники проекта, отобранные из семей с низким доходом, получили всестороннюю поддержку, включая групповые и индивидуальные занятия по подготовке к тестам SAT и IELTS, тренинги по подготовке к вступительным экзаменам, а также консультации по подаче заявок в университеты, предлагающие полные стипендии для иностранных студентов.

На сегодняшний день 21 из 22 участников второй фазы уже получили предложения о зачислении в ведущие западные и азиатские университеты, такие как Университет Коч, Имперский колледж Лондона, Университет Эдинбурга, Университет Джорджа Вашингтона, Делфтский технический университет, Университет Гонконга, Корейский передовой институт науки и технологий и другие престижные учебные заведения.

Среди самых популярных направлений обучения - компьютерные науки и инженерия, анализ данных, биоинформатика и молекулярная биология, системы устойчивой энергетики и экологические науки.

Семь участников поступили на программы бакалавриата, а 14 продолжат обучение в магистратуре.

Также отметим, что на протяжении 32 лет bp присутствует в Азербайджане, обеспечивая безопасную, эффективную и надежную эксплуатацию крупных проектов по разведке, разработке и транспортировке нефти и газа.

На сегодняшний день bp вместе со своими партнерами инвестировала около 85 миллиардов долларов в проекты, реализуемые в Азербайджане.

В целом с начала своей деятельности bp самостоятельно и вместе со своими соучредителями в совместных предприятиях, которыми bp управляет в Азербайджане, потратила около 111 миллионов долларов на проекты социальных инвестиций в этой стране.

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