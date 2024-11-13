Азербайджан подписал ряд документов с Саудовской Аравией

В рамках мероприятия COP29 было подписано несколько документов, обеспечивающих участие Королевства Саудовская Аравия в "Проекте развития и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан" и расширяющих сотрудничество в области зеленой энергии с Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информацию Министерства энергетики, в присутствии президентов Азербайджана, Казахстана и Узбекистана министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым, министром энергетики Узбекистана Джурабеком Мирзамахмудовым и министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бин Салманом Аль Саудом была подписана "Исполнительная программа в области развития и передачи зеленой энергии между министерствами энергетики Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Республики Узбекистан и Королевства Саудовская Аравия".

Другими подписанными документами являются "Дорожная карта по энергетическому сотрудничеству между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики Королевства Саудовская Аравия" и "Меморандум о взаимопонимании между энергетической компанией Saudi Electricity (SEC) и ОАО" Азерэнержи" по обмену знаниями и опытом в области электрической энергии".