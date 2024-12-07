Азербайджан и Узбекистан работают над созданием регионального финансового центра

Источник: Агентство международной информации Trend

Создание регионального финансового центра между Азербайджаном и Узбекистаном ускорит проведение финансовых операций и станет стимулом для развития туризма.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend начальник управления технологического сопровождения бизнеса KapitalBank Узбекистан Денис Кохаев в кулуарах VIII Международного банковского форума.

"С Азербайджаном у нас особенно теплые и братские отношения. Наши народы поддерживают друг друга в самых разных сферах, включая экономику, культуру и политику. Взаимопомощь проявляется не только на уровне народной дипломатии, но и в отношениях между руководствами наших стран. Руководители общаются в духе взаимного уважения и дружбы, что способствует дальнейшему укреплению сотрудничества. Одним из ключевых направлений взаимодействия является обсуждение создания регионального финансового центра совместно с Азербайджаном. Этот проект, находящийся на стадии переговоров на уровне первых лиц государств, имеет огромное значение.

Хоть и наш банк пока не участвует в этих переговорах, я уверен, что такой центр окажет значительное влияние на развитие банковской сферы обеих стран. Он упростит и ускорит финансовые операции, сделав их более удобными и доступными для клиентов. Помимо финансовых выгод, проект также может способствовать развитию туризма. Узбекистан и Азербайджан - страны с богатым историческим наследием и уникальными достопримечательностями. Например, древние города Узбекистана - Самарканд, Бухара, Хива и Ургенч - ежегодно привлекают множество путешественников со всего мира. Создание финансового центра не только усилит экономические связи, но и укрепит культурные и туристические отношения между нашими народами. Я уверен, что дальнейшее развитие туризма и сотрудничества между нашими странами - важная и перспективная задача, которая принесет значительные выгоды обеим сторонам", - сказал он.