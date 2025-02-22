Bybit обокрали более чем на $1 млрд

Криптобиржа Bybit заявила о кибератаке, украденная сумма достигла $1,46 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Crypto News.

По его данным, Bybit проинформировала о взломе одного из так называемых холодных кошельков Ethereum, с которого вывели свыше $1 млрд в криптовалюте Ethereum (ETH) и других активах.

"Холодный" кошелек - небольшое физическое устройство, которое позволяет пользователям хранить закрытые криптографические ключи в автономном, "холодном" хранилище и в любое время использовать их для совершения онлайн-транзакций с криптовалютой.

Атака, совершенная 21 февраля, может стать крупнейшим в истории кибернападением на одну криптобиржу. Сумма украденных средств превышает 50% от общей стоимости криптовалюты, похищенной в 2024 году.

Глава Bybit Бен Чжоу уточнил на своей странице в X, что злоумышленникам удалось получить контроль над конкретным "холодным кошельком" ETH, а затем вывести с него все ETH на неопознанный адрес.