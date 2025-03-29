Стали известны тарифы на интернет Starlink в Азербайджане

Ежемесячная плата за услуги высокоскоростного интернета Starlink в Азербайджане составит 100 манатов.

Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на компанию.

Согласно информации, стоимость стандартного аппарата Starlink (модема) составляет 670 манатов. Стоимость доставки аппарата определена в 50 манатов. Для заказа необходимо заранее внести депозит в размере 100 манатов.

Оплата за первый месяц услуги производится либо в момент ее активации, либо через 30 дней после доставки модема (в зависимости от того, что произойдет раньше).

Отметим, что Starlink - это первая и крупнейшая спутниковая констелляция в мире, использующая низкую околоземную орбиту для предоставления широкополосного интернета, способного поддерживать стриминг, онлайн-игры, видеозвонки и многое другое.

Starlink представляет собой сеть тысяч спутников, находящихся на орбите значительно ближе к Земле, примерно на высоте 550 км, что позволяет обеспечить более низкую задержку - около 25 мс по сравнению с 600+ мс у традиционных спутников.