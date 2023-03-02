Понижает или повышает давление: ученые наконец разобрались с зеленым чаем

В сети повторяются на разные лады два противоречивых совета на счет зеленого чая. Одни рекомендуют с его помощью давление повышать, ссылаясь на высокое содержание кофеина, другие - понижать, ориентируясь на мочегонные свойства. Истина зависит от качества чая и соблюдения правил приготовления и потребления, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Полезные свойств зеленого чая

По сообщениям специалистов зеленый чай содержит большое количество теина (чайного кофеина), который может стать как причиной сужения артерий, так и стимулировать надпочечники на выделение адреналина. В результате артериальное давление повышается. Эксперименты показали, что пик действия чая наступает примерно через 30 минут после чаепития. Ограничивайте себя, если вы гипертоник, ваша норма -1-2 чашки желательно в первой половине дня.

Напиток отличается большой пользой для сердечно-сосудистой системы. Зеленый чай богат катехинами -антиоксидантами, которые укрепляют сосуды и сохраняют их эластичность, снижая нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Доказано, что при регулярном употреблении зеленого чая в течение длительного времени риск атеросклеротических заболеваний снижается на 20%. К плюсам можно отнести и мочегонный эффект, из организма выводится лишняя жидкость, снижая тем самым давление и устраняя отечность. Как выяснили ученые, чай содержит вещества, благоприятно влияющие на работу сердца и сосудов. Они полезны для всех. Главное - использовать качественный листовой чай и соблюдать рекомендации.

Если у вас пониженное давление

Гипотоникам рекомендуется пить довольно горячий и крепкий зеленый чай. Заваривайте листья от пяти до семи минут, чтобы они успели отдать максимум кофеина и полезных веществ, стабилизирующих артериальное давление. В сутки можно выпивать до пяти чашек зеленого чая. Важно не допускать резких перепадов артериального давления и следить за самочувствием.

Если у вас повышенное давление

Гипертоники должны пить чуть теплый зеленый чай, настоянный не более двух минут. В этом случае он не повысит давление и передаст организму вещества, полезные для сердца, сосудов и нервной системы. Также можно пить зеленый чай холодным или готовить на его основе полезные натуральные коктейли.